Умный будильник Mi Band 2: настройка и подключение Понравилось +1 Сохранить в закладки Сохранено Удалено 1

Как настроить умный будильник в Xiaomi Mi Band 2 (Android)

Несмотря на то, что фитнес браслет предоставляет целый пакет функций, пользователи сталкиваются с некоторыми проблемами, когда не знают, как использовать весь функционал этого устройства. Но даже имея способность различать фазы сна, трекер Mi Band 2 умный будильник почему-то не предлагает.

Устанавливаем Smart Alarm (XSmart)

Разработчики сторонних программ могут предоставить свои варианты для решения данной проблемы. Мы предлагаем вам один из вариантов, который даст возможность использовать smart alarm в трекере, который сможет разбудить вас в самое подходящее для пробуждения время.

Внимание! Этот способ работает для смартфонов на платформе Android.

Находим в магазине Google Play Smart Alarm (XSmart) и скачиваем его на смартфон. Устанавливаем. В приложении Mi Fit, а также в других сторонних в телефоне программах настройки будильника не трогать. Запустите XSmart и выполняем просьбу программы включить на девайсе Bluetooth. В соответствующем поле нужно задать MAC адрес браслета. Узнать его в Mi Fit можно по такому пути:

Кнопкой Проверить убеждаемся, что все сделали правильно. В случае удачной синхронизации выскочит сообщение, что браслет найден.

Настраиваем Smart Alarm (XSmart)

Под MAC адресом будут предложены варианты надстроек. Здесь вы выставляете необходимое время и день недели. Отметим, что тип «Умный будильник» работает только с версией Mi Band 1, поскольку в ней он встроенный. Поэтому чтобы включить умный будильник Mi 2 нужно использовать исключительно ползунок XSmart.

Настройки приложения предполагают активацию функций, таких как:

пауза между вибрациями

количество вибраций

иконка на дисплее браслета второго поколения

Также здесь есть надстройки звука, подключения Bluetooth и уведомления XSmart.

Важно! Для того, чтобы во время сработал смарт-сигнал этой программы, необходимо оставлять соединение мобильного девайса с браслетом по Bluetooth в течение всей ночи. В противном случае, приложению потребуется немного времени, чтобы автоматически подключить Bluetooth к телефону, а это может повлиять на неправильное время срабатывания смарт-функции

Как работает умный будильник XSmart

После правильной установки, настройки ПО и синхронизации его с браслетом Mi Band 2, смартфон за определенное время до установленного сигнала, которое вы настраиваете сами, будет ежеминутно соединяться с трекером, распознавая фазу вашего сна. Как только он узнает, что вы находитесь в фазе легкого сна, браслет на запястье начнет вибрировать. Если вы все еще находитесь в глубоком сне, то в этом случае сработает встроенный в Mi будильник точно в назначенное для пробуждения время.

Стоит отметить, что на XSmart может повлиять энергосберегающий режим в смартфоне, который препятствует правильной работе ПО. Вам стоит добавить приложение в исключения или отключить этот режим.

Как выключить будильник

Это можно сделать несколькими способами: через само устройство или через установленные в телефоне программы.

В Mi Band 2

Когда ваш фитнес браслет завибрирует, вам необходимо нажать на сенсорную кнопку трекера, чтобы выключить сигнал.

В приложении Mi Fit

Отключить можно так: Уведомления -> Будильник. Переведите ползунки всех имеющихся пунктов в неактивное состояние (влево).

В приложении XSmart

Поставьте ползунки активации будильников в позицию «отключить»:

Не забудьте, что если вы после пробуждения будете неактивны, трекер на вашей руке сочтет это, как продолжение сна, и спустя 10 мин он опять завибрирует. Он понимает то, что вы проснулись, не просто по открытым глазам, а по вашим физическим действиям.

Как включить обычный будильник в Mi Band 2

Если вы без проблем просыпаетесь и встаете точно по заданному времени, то XSmart вам ни к чему. Установить время сигнала можно и в Mi Fit на смартфоне.

В обновленной версии программного обеспечения, которая немного изменила внешний вид интерфейса, вы можете включить обычный будильник следующим образом: раздел Уведомления -> Будильник -> Нажмите кнопку Добавить в виде плюса внизу страницы -> выберете параметры срабатывания сигнала -> ОК

Как настроить умный будильник на Mi Band 2 (iOS)

К сожалению, никак. Лишь версия браслета Mi Band 1s может использовать умный будильник в стороннем для iPhone приложении под названием Mi HR, но в модели второго поколения эта программа позволяет только непрерывно считывать частоту сердечных сокращений.

Тем не менее, разработчики обещали внедрить саму функцию в Mi Fit, чтобы через нее пользователи смартфонов Android и iOS смогли использовать смарт-сигнал с любой версией трекера.

В нашей инструкции мы не несем ответственность за правильную и точную работу программы XSmart. Если у вас возникают вопросы, касающиеся ее точности или каких-либо ошибок, вам необходимо обратиться к разработчикам. Но в наших комментариях вы можете описать свой опыт работы с этим программным обеспечением.

